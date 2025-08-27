Apple TV+ показав трейлер кримінального серіалу 'Савант' з Джессікою Честейн

Прем'єра мінісеріалу відбудеться вже 26 вересня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер свого нового мінісеріалу "Савант" (The Savant), знятого в жанрі "кримінальний трилер".

Проект натхненний реальною історією під назвою "Чи можливо зупинити масову стрілянину до того, як вона станеться?", що була опублікована в журналі Cosmopolitan у серпні 2019 року. Головна героїня – жінка, відома як "Савант", яка проникає в онлайн-групи ненависти з метою запобігти масштабним публічним атакам.

Головну роль у серіалі виконала оскароносна американська акторка Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Багряний пік", "Воно 2", "Марсіянин", "Очі Таммі Фей").

Також у шоу задіяні Ннамді Асомуга ("Хороший медбрат"), Пабло Шрайбер (серіали "Помаранчевий – хіт сезон", "Американські боги", "Захищаючи Джейкоба", "Halo"), Дагмара Домінчик ("Присцилла", серіали "Спадкоємці", "Чорний кролик") та інші.

Шоуранеркою серіалу виступила драматургиня Мелісса Джеймс Гібсон, яка до цього також працювала над такими хітами, як "Картковий будинок" та "Анатомія скандалу".

Прем'єра мінісеріалу відбудеться вже 26 вересня 2025 року. Він налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно. Решту будуть показувати по одному раз на тиждень, з фіналом 7 листопада.

