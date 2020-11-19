Актор не схожий на свого героя в реальності.

Зірка "Гри престолів" і "Аквамена" Джейсон Момоа розповів, що зовсім не схожий на свого героя з популярного серіалу.

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Попри те, що він неохоче розповідає про свою сім'ю, цього разу журнал Men's Health все ж розпитав його.

Так, актор розповів, що в реальному житті він віддав верховенство своїй дружині Лізі Боні. І він навіть не шкодує про це.

"Я можу виглядати великим і крутим, але це не так. Я зовсім не схожий на Кхала Дрого. Я навіть у себе вдома не король! Наприклад, я дуже боюся своєї дружини. Ми всі стали набагато ближче. Дружина у мене дуже розумна і витончена, а ми з дітьми схожі на тварин, яких потрібно трохи дресувати. Але я постійно працюю над собою, щоб стати краще як батько і чоловік", - зізнався артист.

Історія кохання Момоа і Боне:

Вперше Момоа побачив Боне на екрані, коли йому було 8 років

Він неодноразово говорив про те, що був закоханий в неї все життя

Джейсон і Ліза одружилися в 2017 році

На той час у них вже було дві спільні дитини – дочка Лулу Іолані (нар. 23 липня 2007) і син Накоа-Вульф Манакауапо Намакеа (нар. 15.12.2008)

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Автор: Діана Могилєвич