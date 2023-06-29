Подружжя пережило непростий період, вони втратили дитину.

Відома модель Кріссі Тейген і її чоловік, співак Джон Ледженд, знову стали батьками. Четверту дитину для них народила сурогатна мати. Малюк з'явився на світ 19 червня, проте розповісти про радісну подію вони вирішили тільки зараз.

Тейген і Ледженд назвали малюка Реном, а друге ім'я, Олександр, дали йому на честь його сурмами. Модель вдячна жінці, яка виносила і народила для неї дитину.

Дружина Ледженда розповіла, що перша підсадка ембріона сурмамі не увінчалася успіхом. Однак вони вирішили спробувати.

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В цей час сама Тейген вже була вагітна, після втрати дитини в 2020 році вона довго не наважувалася знову спробувати завести дитину, але потім у неї вийшло виносити дівчинку. Вона народила дочку всього шість місяців тому, а тепер же стало відомо, що у неї з'явилася четверта дитина.

Діти Джона Ледженда - що відомо

Популярний співак живе у шлюбі з моделлю і ведучою Кріссі Тейген. У 2016 році в них народилася дочка Луна Симона, у 2018 вони стали батьками вдруге - на світ з'явився хлопчик Майлз Теодор. У 2020 році Тейген знову завагітніла, проте незабаром стало відомо, що вона втратила дитину. У неї відкрилася сильна кровотеча, лікарям довелося робити аборт.

Після цього Тейген впала в депресію і сильно переживала. Вона боялася, що більше не зможе народити. Однак у січні 2023 року Тейген народила дочку - Есті Максин.

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