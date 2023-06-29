У 2020 році модель втратила дитину, їй довелося зробити аборт / скріншот

Відома модель Кріссі Тейген і її чоловік, співак Джон Ледженд, знову стали батьками. Четверту дитину для них народила сурогатна мати. Малюк з'явився на світ 19 червня, проте розповісти про радісну подію вони вирішили тільки зараз.

Джон Ледженд став батьком вчетверте / скріншот

Тейген і Ледженд назвали малюка Реном, а друге ім'я, Олександр, дали йому на честь його сурмами. Модель вдячна жінці, яка виносила і народила для неї дитину.

Тейген і сурмама / скріншот

Дружина Ледженда розповіла, що перша підсадка ембріона сурмамі не увінчалася успіхом. Однак вони вирішили спробувати.

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Четверта дитина Джона Ледженда / скріншот

В цей час сама Тейген вже була вагітна, після втрати дитини в 2020 році вона довго не наважувалася знову спробувати завести дитину, але потім у неї вийшло виносити дівчинку. Вона народила дочку всього шість місяців тому, а тепер же стало відомо, що у неї з'явилася четверта дитина.

Діти Джона Ледженда - що відомо

Популярний співак живе у шлюбі з моделлю і ведучою Кріссі Тейген. У 2016 році в них народилася дочка Луна Симона, у 2018 вони стали батьками вдруге - на світ з'явився хлопчик Майлз Теодор. У 2020 році Тейген знову завагітніла, проте незабаром стало відомо, що вона втратила дитину. У неї відкрилася сильна кровотеча, лікарям довелося робити аборт.

Після цього Тейген впала в депресію і сильно переживала. Вона боялася, що більше не зможе народити. Однак у січні 2023 року Тейген народила дочку - Есті Максин.

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