Адвокати звернулися до суду з клопотанням призначити повторний розгляд позову.

Адвокати голлівудського актора Джонні Деппа мають намір просити суд розглянути справу проти таблоїда The Sun повторно.

Про це повідомляє The Guardian.

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26 листопада актору відмовили в апеляції на рішення Лондонського суду, за яким він програв позов про наклеп щодо таблоїда The Sun. Тоді у позові Деппа «не знайшли розумних підстав». Також його змусили виплатити 630 тисяч фунтів стерлінгів на користь видавця.

У документах, поданих адвокатами, Депп назвав суддю упередженим. Також зірка обурився, що той не зміг відповісти, чому перейшов на бік відповідачів.

Адвокати звернулися до апеляційного суду з клопотанням призначити повторний розгляд позову.

Джонні Депп vs таблоїд The Sun: подробиці

Джонні Депп подав позов про наклеп до The Sun після матеріалу таблоїду про насильство з боку актора щодо колишньої дружини Ембер Херд.

Суд Лондона ухвалив, що доведена достовірність як мінімум 12 епізодів побиття Херд Деппом.

Після цього Warner Bros. попросила актора відмовитися від ролі Гріндевальда в третій частині «Фантастичних звірів», що він і зробив.

Попри це, повідомлялося, що студія змушена буде виплатити Деппу повний гонорар, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: УНІАН