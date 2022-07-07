Коли Галина Янівна була при надії, жінка сильно обпеклася. Їй потрібна пересадка шкіри і тривале лікування.

Український музикант DZIDZIO в інтерв'ю з Дмитром Гордоном поділився трагічною історією про нещасний випадок, який стався з його матір'ю, коли та була вагітна.

"Я просто запитував у мами, чому у неї такі опіки на ногах. У травні 1983 року вона розпалювала вогонь під кухнею. А тоді треба було соляркою палити дрова, вони так легше спалахували. Мама переплутала і налила бензин. Він спалахнув і перейшов на синтетичні штани. Її відправили до лікарні. На руках у неї маленька дитина, вона з сестрою тоді була", - поділився артист.

На той момент, за словами артиста, мама ще не знала, що при надії. Коли лікарі повідомили їй про це, то наполягли на тому, щоб робити аборт. Бабуся і священник говорили, що не варто позбавлятися від дитини.

"До кінця було неясно чи виживе дитина. Говорили, що дитина може народитися калікою через такий стрес. Мама дала мені життя. Я їй за це вдячний. Люблю, ціную. Вона обрала це, в муках терпіла", - розповів український співак.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо згадала про розлучення і презентувала нову пісню.

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