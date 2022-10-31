Українська ведуча Маша Єфросиніна і співачка Оля Полякова випустили новий епізод шоу "Дорослі дівчатка", під час якого зважилися на експеримент. Вони повністю змили макіяж і показалися шанувальникам з чистими обличчями. Дівчата пожартували, що це конкурс "Хто має кращий вигляд".
"Єдине, чого у мене немає взагалі, це брів", - сказала Полякова.
Вона додала, що будь-який хейт на адресу їхньої природної краси не викликає у них обурення, адже вони собі подобаються такими, які є.
"Можете написати нам, що ми страшні, старі, потворні, а нам пох*й, тому що ми собі подобаємося", - додала Оля Полякова.
Варто відзначити, що Єфросиніна і Полякова не приховують, що роблять уколи краси і регулярно звертаються до косметологів. Співачка, наприклад, почала колоти ботокс в 20 років.
Нагадаємо, раніше 74-річна модель Мей Маск показала, який вигляд мала в бікіні в 20 років.