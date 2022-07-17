Зірка українських серіалів спочатку не сприймала ці слова серйозно, але після повномасштабного вторгнення її думка змінилася.

Українська актриса Наталка Денисенко розповіла, як відреагувала на рішення чоловіка йти воювати. Андрій Федінчик повідомив про це ще до повномасштабного вторгнення, але тоді вона не сприйняла ці слова всерйоз. Подробицями Денисенко поділилася в інтерв'ю проекту "Як ти?" з Григорієм Решетником.

"Чоловік мені ще до війни говорив, що піде воювати. Тоді я ці слова не сприймала, але коли почалася війна, я питала: "А як же я? Як Андрійко?". Він сказав, що все буде нормально. Я його питала: "Чому ти не хочеш відмовитися від цієї ідеї? Ось тебе звуть на озвучку, у тебе є робота, будеш допомагати армії!". Він каже: "Наташа, припини так говорити, тому що ти мене зараз дуже деморалізуєш!". Він мені сказав це дуже строго, і я зрозуміла, що не можна таке говорити своїм чоловікам. Треба говорити: "Все у нас буде добре, я збережу життя собі і дитині, я все буду робити, як ти скажеш, тримайся! Я з тобою! Я про тебе молюся!",- сказала Наталя.

Вона каже - свідомість дуже сильно перевернулася, коли через обстріли рашистів загинув друг і колега Паша Лі. Саме з цього моменту вона почала думати про те, що реально може втратити чоловіка на війні.

"Будемо відверті - нікому з українських жінок не хочеться, щоб її чоловік помер на війні. І це - найбільший страх! Думати про те, що я можу втратити чоловіка, я почала тоді, коли побувала на похоронах Паші Лі. Він - актор, колега, друг. Це жахливо, бачити людину, з якою ти працював, мертвою", - з болем згадує Наталя.

Зараз вона намагається підтримувати свого чоловіка Андрія Федінчика і вірить у швидку перемогу України.

Нагадаємо, на зірку "Кріпосної" Наталію Денисенко накинулися через її танці, актриса відповіла.

Вас також можуть зацікавити новини: