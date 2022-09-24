Нещодавно російська блогерка опублікувала відео, на якому з'явилася Ані Лорак. Стало відомо, що співачка приїхала в Москву.

Режисер Олег Бондарчук, який раніше дружив з опальною співачкою Ані Лорак, пояснив, чому та прийняла рішення виїхати в Росію, а не підтримувати свою Батьківщину в період війни. Бондарчук зазначив, що позицію співачки йому оцінювати важко, так як в минулому вони були близькими людьми. Однак в інтерв'ю Аліні Доротюк все ж дав розгорнуту відповідь.

"Звичайно, буде правдою сказати, кому вона тут нах*р потрібна, щоб вона раз і в день військового нападу зібрала речі і приїхала в Україну. Ну вона ж це знає, що тут її вже прокляли 10 разів і що б вона не зробила, ніхто б її тут не прийняв. Їй би ніхто не пробачив цих сім років, за які її звинувачують, особливо в такий складний час. Тому, я так думаю, вона російська співачка українського походження... " - сказав Боднарчук.

Також він прокоментував пост Лорак щодо творчості і політики.

Відео дня

"Коли я прочитав цей пост, я не розумію, навіщо він, він же нічого не прояснює, знаєш, ніби просто: "Я є, я жива". Я не можу більше знайти якогось виправдання цьому посту. Там же немає нічого нового, ніякої позиції. Коли я прочитав цей пост, мені здалося, що це його написав хтось п'яний. Вийшла абра кадабра", - додав Олег Боднарчук.

Позиція Ані Лорак у війні

Зірка довгий час мовчала, але нещодавно зробила пост про те, що вона "поза політикою", і "несе любов людям через музику".

"Я закриваю очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена-моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала Лорак в Instagram і Facebook.

У вересні 2022 року російська блогерша Альона "Блін" опублікувала відео, на якому з'явилася Ані Лорак. З ролика стало зрозуміло, що опальна зірка повернулася в Москву.

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