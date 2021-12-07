Пішохід намагався перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.

Екс-"холостяк" Макс Михайлюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Печерському районі Києва. Він збив пішохода, коли той намагався перебігти дорогу.

За словами Макса, він намагався пригальмувати, але було занадто пізно. Люди почали перебігати дорогу в недозволеному місці, і він не встиг зреагувати. В результаті потерпілого забрала швидка допомога.

У МВС виданню "Сьогодні" підтвердили дану інформацію.

Читайте також"Вони розлучилися?": Злата Огнєвіч несподівано відписалася від Андрія Задворного в Instagram"Така ДТП була. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - повідомили у відомстві.

Варто відзначити, що сам Михайлюк нічого не говорив з цього приводу. Цією подією він не ділився зі своїми підписниками в Instagram.

Нагадаємо, Макс Михайлюк був головним героєм десятого сезону реаліті "Холостяк". У фіналі він вибрав Дашу Ульянову, але вони розлучилися, бо дівчина не змогла пробачити своєму коханому зраду.

Пізніше Макс познайомився з моделлю Дашею Хлистун. У них народилася дочка Адріана, а після пологів молоді батьки узаконили свої стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич