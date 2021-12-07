Екс-"холостяк" Макс Михайлюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Печерському районі Києва. Він збив пішохода, коли той намагався перебігти дорогу.
За словами Макса, він намагався пригальмувати, але було занадто пізно. Люди почали перебігати дорогу в недозволеному місці, і він не встиг зреагувати. В результаті потерпілого забрала швидка допомога.
У МВС виданню "Сьогодні" підтвердили дану інформацію.
Читайте також"Вони розлучилися?": Злата Огнєвіч несподівано відписалася від Андрія Задворного в Instagram"Така ДТП була. Постраждалий пішохід госпіталізований з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група", - повідомили у відомстві.
Варто відзначити, що сам Михайлюк нічого не говорив з цього приводу. Цією подією він не ділився зі своїми підписниками в Instagram.
Нагадаємо, Макс Михайлюк був головним героєм десятого сезону реаліті "Холостяк". У фіналі він вибрав Дашу Ульянову, але вони розлучилися, бо дівчина не змогла пробачити своєму коханому зраду.
Пізніше Макс познайомився з моделлю Дашею Хлистун. У них народилася дочка Адріана, а після пологів молоді батьки узаконили свої стосунки.
Вас також можуть зацікавити новини: