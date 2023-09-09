Професійний пілот заявив, що нібито намагався допомогти Україні, але у нього не вийшло.

Учасник 10-го сезону реаліті "Холостяк" Макс Михайлюк, який на початку повномасштабної війни РФ проти України показував фото у формі та нібито на позиціях, нині почав працювати за кордоном.

Професійний пілот похизувався тим, що знову почав літати на Boeing 737. Звісно ж, у коментарях фани почали питати, чи дійсно Михайлюк повернувся до своєї професії. Він відповів, що це правда.

Але не обійшлося без питань щодо того, чому ж екс-"холостяк" виїхав з України та не допоміг своїй країні боротися за перемогу. Один з коментаторів написав:

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"Україні потрібні пілоти для F-16.... Ніколи не думали повернутися і використати свій талант, щоб допомогти своїй країні? Я ставлю це питання, не намагаючись тролити вас. Просто цікаво".

У відповіль на це Михайлюк видав, що йому нібито не дали такої можливості. Пілот запевнив, що він "намагався" допомогти, проте нічого так і не вийшло.

"Я провів 7 місяців в Україні, намагаючись. Але нічого не почув у відповідь", - заявив Михайлюк.

Що саме він мав на увазі та чи дійсно хотів стати пілотом F-16 - екс-"холостяк" не пояснив. При цьому відомо, що чоловік та його дружина вже декілька місяців перебувають за кордоном. Ще у травні цього року обраниця Михайлюка, модель Даша Хлистун, хизувалася світлинами з Ніагарського водоспаду.

Що відомо про Макса Михайлюка

Раніше повідомлялося, що у Михайлюка є бізнес у Маямі, він - власник льотної школи Flymax, у якій навчаються майбутні пілоти. У 10-му сезоні реаліті "холостяк" обрав у фіналі Дашу Ульянову. Втім, згодом пара розірвала стосунки.

Після цього Михайлюк закрутив роман з моделлю Дашею Хлистун, яка у травні 2021 року народила від нього доньку.

На початку повномасштабної війни РФ проти України чоловік натякав на те, що пішов до ТрО. Втім, навесні 2023 року Михайлюк раптово опинився за кордоном. Як саме він виїхав та чи не було це незаконною "втечею" - невідомо.

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