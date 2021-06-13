Макацарія зі своєю коханою / instagram.com/maqatsa
36-річний екс-"холостяк" Іраклі Макацарія нещодавно показав всьому світу свою кохану, 19-річну грузинку Лізу.
В програмі "Світське життя" він сказав, що така велика різниця у віці пару зовсім не бентежить.
"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже люблю, а це найголовніше", - сказав Іраклі.
Також він додав, що у них з Лізою серйозні стосунки, але плани на майбутнє він поки не готовий афішувати.
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