Екс-"холостяк" зустрічається з дівчиною, яка на 17 років молодша.

36-річний екс-"холостяк" Іраклі Макацарія нещодавно показав всьому світу свою кохану, 19-річну грузинку Лізу.

В програмі "Світське життя" він сказав, що така велика різниця у віці пару зовсім не бентежить.

"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже люблю, а це найголовніше", - сказав Іраклі.

Також він додав, що у них з Лізою серйозні стосунки, але плани на майбутнє він поки не готовий афішувати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич