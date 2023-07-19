Мурат Налчаджіоглу проявив свою доброту.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу відпочивав зі своєю новоспеченою дружиною у себе на батьківщині, проте зараз він вже повернувся до України і всіх здивував добрим вчинком.

Дорогою додому він зупинився на трасі, щоб нагодувати бездомних собак. Він купив багато корму і розсипав його прямо на дорозі, щоб тварини могли поїсти.

І сам Мурат не залишився без ласощів. На заправці він купив свої улюблені булочки з бринзою, чому був дуже радий.

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Зазначимо, Налчаджіоглу провів у Туреччині цілий місяць. Після весілля з Лілією він поїхав туди на медовий місяць. Однак він завжди говорив, що Україна - його друга батьківщина, тому він повернувся сюди незважаючи на активні бойові дії.

Крім того, Мурат активно допомагає ЗСУ наближати нашу перемогу над агресором. А ось його екс-дружина навпаки. Ані Лорак продовжує жити і працювати в РФ. Про велику війну в Україні вона мовчить.

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу знову одружився. Його обраницею стала візажистка Лілія, у якої є дитина від першого шлюбу.

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