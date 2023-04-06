Коляденко перебуває в теплих стосунках зі співачкою.

6 квітня українській співачці Ірині Білик виповнилося 53 роки. У цей день її вирішив привітати екс-чоловік, хореограф Дмитро Коляденко.

В інста-сторіз він опублікував фото знаменитості і написав: "Вітаю тебе! Кохаю, кохаю, кохаю".

Варто відзначити, що останнім часом вони часто разом проводять час. Шанувальники підозрюють, що вони знову зійшлися і навіть називають їх українськими Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком, які відновили стосунки через 17 років після розлучення.

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Стосунки Білик і Коляденко

Ця пара, здається, довела думку, що кохання живе три роки. Вони зійшлися в 2003 році, але вже в 2006-му розлучилися. Спільних дітей у них немає.

В одному з інтерв'ю Коляденко говорив, що це кохання було на межі хвороби. Вони часто скандалили - за цим спостерігала вся країна.

Після розлучення з Коляденко Білик двічі була заміжня, один з яких офіційно. У неї з'явився син від сурогатної матері. Але і з батьком дитини, фотографом Асланом Ахмадовим вона розлучилася.

Зараз співачка більше часу проводить з Коляденком. Нещодавно вона показала, який сніданок він їй приготував.

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