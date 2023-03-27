Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками ранковим відео, на якому її колишній чоловік Дмитро Коляденко готує їй сніданок.

На кадрах видно, що хореограф і шоумен годує свою екс-кохану виноградом з рук. 

"Ану зізнавайтеся, хто кому у вашій родині готує сніданок?", - підписала ролик Білик.

Відео дня

Шанувальники відразу ж запідозрили, що колишнє подружжя вирішило возз'єднатися.

Що пишуть фоловери

  • "Кохання - отрута"
  • "Від долі не втечеш. Дімочка ваш"
  • "Ви разом"
  • "Які ви класні"
  • "Ви як Джей Ло і Бен Аффлек"
  • "Щастя вам і везіння"
Ірина Білик та Дмитро Коляденко / скріншот Instagram

Варто відзначити, що Ірина Білик і Дмитро Коляденко перебували у шлюбі з 2003 по 2006 рік. Спільних дітей у них немає. Крім того, у 2021 році стало відомо, що співачка розлучилася зі своїм останнім чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким виховує сина від сурогатної матері. Тому цілком може бути, що вона зійшлася з Коляденком.

Нагадаємо, раніше Білик розчулила фанів обіймами з Коляденком.

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