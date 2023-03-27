Українська співачка Ірина Білик поділилася з шанувальниками ранковим відео, на якому її колишній чоловік Дмитро Коляденко готує їй сніданок.
На кадрах видно, що хореограф і шоумен годує свою екс-кохану виноградом з рук.
"Ану зізнавайтеся, хто кому у вашій родині готує сніданок?", - підписала ролик Білик.
Шанувальники відразу ж запідозрили, що колишнє подружжя вирішило возз'єднатися.
Що пишуть фоловери
- "Кохання - отрута"
- "Від долі не втечеш. Дімочка ваш"
- "Ви разом"
- "Які ви класні"
- "Ви як Джей Ло і Бен Аффлек"
- "Щастя вам і везіння"
Варто відзначити, що Ірина Білик і Дмитро Коляденко перебували у шлюбі з 2003 по 2006 рік. Спільних дітей у них немає. Крім того, у 2021 році стало відомо, що співачка розлучилася зі своїм останнім чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким виховує сина від сурогатної матері. Тому цілком може бути, що вона зійшлася з Коляденком.
Нагадаємо, раніше Білик розчулила фанів обіймами з Коляденком.