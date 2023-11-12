Емеральд домоглася того, щоб обмежити спілкування екс-чоловіка з їхньою маленькою дочкою.

Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд, більш відома як Жанна д'Арк, ще недавно розповіла про те, що хоче позбавити екс-чоловіка Євгена Стипанюка батьківських прав. Як виявилося, дівчина була налаштована дуже рішуче.

Так, вже відбулося засідання комісії служби у справах дітей та сім'ї Дарницької райдержадміністрації. На ньому розглядалася справа щодо встановлення графіка/можливості Євгена Стипанюка бачитися з дочкою.

Як розповіла Емеральд на своїй сторінці в Instagram, вона задоволена результатом засідання, тому що комісія заборонила Стипанюку бачитися з їхньою дочкою Афіною.

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"Перша маленька перемога! Якщо ж ми виграємо суд за приписом заборони на наближення до півріччя, це автоматично заборонить Стипанюку наближатися до мене і дитини", - розповіла Емеральд.

Крім того, вона нагадала, що стосовно Стипанюка відкрито дві кримінальні справи у зв'язку із замахом на життя Євгенії та її охоронця.

Євгенія Емеральд - останні новини

Раніше Євгенія Емеральд заявила, що її намагалися вбити. Звинувачує вона в цьому свого екс-чоловіка Стипанюка. Більш того, вона сказала, що виявила в своїй машині GPS-трекер, за допомогою якого Стипанюк відстежував всі її пересування.

Після цього Емеральд в черговий раз звернулася до екс-нардепа Олега Ляшка, чиїм охоронцем і є Стипанюк. Вона попросила його відреагувати на цю ситуацію. Однак Ляшко заявив, що у нього в пріоритеті перемога України, а всі ці звинувачення "безглузді, брехливі і замовні".

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд в інтерв'ю УНІАН розповіла про аб'юзивні стосунки з екс-чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, чому довго не наважувалася говорити про це публічно, що стало останньою краплею, і що відбувається в її житті після сповіді про домашнє насильство.

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