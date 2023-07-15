Кулінар зазначив, що це сталося завдяки українцям, які не залишаються байдужими та допомагають ЗСУ.

Ресторатор та ведучий кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився радістю. Він отримав почесну нагороду від головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного.

Щасливий Хіменес-Браво показав фото з нагородою та визнав, що йому важко стримувати емоції. Він пишається цією подією.

"О, Боже, трясуться руки. Отримав нагороду "За сприяння війську" від Валерія Залужного. Це велика честь... Величезна", - написав Хіменес-Браво в Instagram.

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Ведучий зазначив, що отримав нагороду завдяки українцям, які допомагають збирати кошти для ЗСУ. За словами Хіменеса-Браво, мешканці нашої країни мають велике серце.

"Це все завдяки вам... Це все ваші цілодобові донати, великі та маленькі, але такі важливі. Ваші репости та заклики. Ваша підтримка, кожне слово, що є в мене в діректі, не на все я можу відповісти… Але прямо зараз відповім за один раз - дякую. У вас велике серце, бо ви - українці", - додав кулінар.

Реакція мережі

Шанувальники привітали Хіменеса-Браво з отриманням нагороди. Коментатори вважають, що кулінар на це заслуговує. Вони пишуть:

"Той випадок, коли іноземець робить більше за деяких відомих українців"

"Ви у душі, напевно, українець! Бо залишитися тут, під час війни, коли маєш повне право, маючи громадянство іншої країни, виїхати і не наражати себе на небезпеку… Але ви залишились і вклали свої сили та ресурси, щоб допомагати людям та військовим! Ви велика людина, з великим серцем!"

"Той випадок, коли людина просто робить свою роботу. Не лізе у срачі, не роздмухує зради. Дякую, Ектор! Ви за час війни відкрились з неочікуваного боку. Дякую за все, що ви робите".

Хто такий Ектор Хіменес-Браво

Колумбійському шеф-кухарю 51 рік. Він народився у Колумбії, закінчив Кулінарну Академію Боготи, після чого почав працювати. У 27 років Хіменес-Браво став наймолодшим шеф-кухарем Hilton у Північній Америці. Після цього він працював у багатьох ресторанах. У 2009 році Хіменес-Браво отримав пропозицію відкрити ресторани від мережі готелів InterContinental у Києві.

Шеф-кухар почав працювати в Україні, а вже за два роки його запросили на телебачення. Хіменес-Браво став зіркою кулінарного шоу "МастерШеф". Згодом він почав відкривати свої ресторани в Україні, а у 2021 отримав громадянство нашої країни.

На початку повномасштабної війни Хіменес-Браво чітко висловив свою позицію. Він підтримує нашу країну та засуджує путінську агресію. Кулінар допомагає волонтерам, передавав їжу для тероборони, поліції та ЗСУ. Окрім цього, Хіменес-Браво допомагає з проведенням благодійних зборів для допомоги військовим.

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