Дитину зірка тенісу народила від свого чоловіка французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала мамою. У неї та її чоловіка, француза Гаеля Монфіса цієї ночі народилася донька. Дівчинку назвали Skaї.

Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Чоловік Світоліної був присутнім на пологах.

Відео дня

"Що за ніч! Пані та панове, будь ласка, тепло вітайте Skaï Monfils. Не можу не подякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала зірка, опублікувавши фото щасливої родини.

Щасливий татко розказав, що донечка народилася о 6 ранку 15 жовтня 2022 року.

"У мене була найдивовижніша ніч у моєму житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6 ранку. Еліна була сильною та сміливою. Дякую своїй дружині та Богу за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса SKAÏ", - написав Монфіс на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Світоліна не виступала з березня 2022 року через вагітність.

Раніше УНІАН повідомляв, що Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський.

Світоліна та Монфіс: історія стосунків

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім знову зійшлися.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Весілля тенісистів відбулося 16 липня у Швейцарії.

Стало відомо, що Світоліна змінила прізвище.

Світоліна також розкрила таємниці свого особистого життя. Виявляється, в зірки українського спорту є шлюбний контракт зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

Вас також можуть зацікавити новини: