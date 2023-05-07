Ще нещодавно стало відомо, що 33-річний Ендрю Таггарт зустрічається з Гомес, а зараз він з'явився на публіці в компанії іншої жінки.

Американська співачка Селена Гомес розлучилася зі своїм бойфрендом Ендрю Таггартом. Про їхні стосунки стало відомо відносно недавно, але, схоже, союз виявився не таким міцним, як хотілося б.

Як повідомляє журнал People, Таггарт довго сумувати без Гомес не став - його вже помітили в компанії привабливої дівчини. Папараці підловили музиканта і його ймовірну нову кохану після вечірки в Майамі - звідти пара йшла, тримаючись за руки.

Як відомо, нову дівчину музиканта звуть Мері Фонсека. Вона - модель родом з Нью-Йорка. У Instagram на неї підписані майже 600 тисяч осіб.

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На знімку, зробленому в Майамі, Мері була одягнена в коротку золоту сукню з вирізом у формі серця. Для виходу в світ вона обрала помаранчеві туфлі на підборах з ремінцями, золоті браслети і сережки, а також взяла чорну шкіряну сумочку.

Селена Гомес поки що ніяк не реагувала на зміни в своєму особистому житті, але раніше преса писала про те, що до Таггарта вона дуже прив'язана. З цього можна зробити висновок, що розрив дався артистці досить болісно.

Нагадаємо, Селена Гомес з'явилася на зйомках в тренчі від українського бренду.

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