Відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Гомес підтримала нашу країну / REUTERS

Відома співачка Селена Гомес, яка іноді знімається у фільмах і серіалах, з'явилася на публіці в стильному тренчі від українського бренду. Зірка прийшла на зйомки третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" в модному вбранні.

На сторінці Olēnich в Instagram вже показали фото Гомес в тренчі. Свій образ співачка доповнила рожевою сорочкою і джинсами-кльош. Також зірка підкреслила ніжне вбрання легкими локонами і стильними сережками в золотому виконанні.

Селена Гомес з'явилася на зйомках в тренчі від українського бренду / скріншот instagram

"Селена Гомес носить плащ FW22 під час роботи зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом в третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі" в Нью-Йорку", - зазначено в Instagram.

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Вона обрала тренч з еко-шкіри вишневого кольору від бренду Olēnich, який в 20016 році заснувала одеситка Яна Оленич. Такий плащ, як зазначено на сайті бренду, зараз коштує майже 600 євро (приблизно 24 тисячі гривень).

Тренч як у Селени Гомес / скріншот

Відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Гомес підтримала нашу країну і виступила проти вбивства мирного населення. Вона також скасувала концерти в Москві і відмовилася їхати на територію країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Селена Гомес поставила новий рекорд в Instagram. Вона стала першою жінкою, яка набрала в Instagram 400 мільйонів підписників.

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