Співачка приміряла трендовий плащ в бордовому кольорі.

Відома співачка Селена Гомес, яка іноді знімається у фільмах і серіалах, з'явилася на публіці в стильному тренчі від українського бренду. Зірка прийшла на зйомки третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" в модному вбранні.

На сторінці Olēnich в Instagram вже показали фото Гомес в тренчі. Свій образ співачка доповнила рожевою сорочкою і джинсами-кльош. Також зірка підкреслила ніжне вбрання легкими локонами і стильними сережками в золотому виконанні.

"Селена Гомес носить плащ FW22 під час роботи зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом в третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі" в Нью-Йорку", - зазначено в Instagram.

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Вона обрала тренч з еко-шкіри вишневого кольору від бренду Olēnich, який в 20016 році заснувала одеситка Яна Оленич. Такий плащ, як зазначено на сайті бренду, зараз коштує майже 600 євро (приблизно 24 тисячі гривень).

Відомо, на початку повномасштабної війни РФ проти України Гомес підтримала нашу країну і виступила проти вбивства мирного населення. Вона також скасувала концерти в Москві і відмовилася їхати на територію країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Селена Гомес поставила новий рекорд в Instagram. Вона стала першою жінкою, яка набрала в Instagram 400 мільйонів підписників.

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