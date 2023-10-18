Переможець проекту "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко підтвердив одруження на солістці гурту OY Sound System Вікторії Родько.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію, на якій постав закутаним в ковдру з чашкою кави в руках.
"Після весілля потрібно добре поснідати", - підписав фото Клопотенко.
Однак Родько поруч з кулінаром не опинилося. Судячи з усього, він снідав в повній самоті.
У шанувальників цей пост викликав багато питань. Перша армія фоловерів вітає кумира зі створенням нового осередку суспільства, а друга переконана, що це пранк, бо раніше з'явилася інформація, що Клопотенко і Родько знімалися в ролику для збору коштів на допомогу Україні.
Що пишуть користувачі мережі
- "Вау, вітаю! Міцного кохання"
- "Ось це хороші новини! Будьте щасливі"
- "Вітаю! Діточок вам, як на небі зірочок"
- "Щастя зі смаком перемоги"
- "Довгих щасливих років разом"
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко оприлюднив весільні фото.