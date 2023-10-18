Кулінар показав ранкове фото після весілля.

Переможець проекту "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко підтвердив одруження на солістці гурту OY Sound System Вікторії Родько.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію, на якій постав закутаним в ковдру з чашкою кави в руках.

"Після весілля потрібно добре поснідати", - підписав фото Клопотенко.

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Однак Родько поруч з кулінаром не опинилося. Судячи з усього, він снідав в повній самоті.

У шанувальників цей пост викликав багато питань. Перша армія фоловерів вітає кумира зі створенням нового осередку суспільства, а друга переконана, що це пранк, бо раніше з'явилася інформація, що Клопотенко і Родько знімалися в ролику для збору коштів на допомогу Україні.

Що пишуть користувачі мережі

"Вау, вітаю! Міцного кохання"

"Ось це хороші новини! Будьте щасливі"

"Вітаю! Діточок вам, як на небі зірочок"

"Щастя зі смаком перемоги"

"Довгих щасливих років разом"

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко оприлюднив весільні фото.

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