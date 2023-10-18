Євген Клопотенко одружився / instagram.com/klopotenko

Переможець проекту "МастерШеф", ресторатор Євген Клопотенко підтвердив одруження на солістці гурту OY Sound System Вікторії Родько.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію, на якій постав закутаним в ковдру з чашкою кави в руках. 

"Після весілля потрібно добре поснідати", - підписав фото Клопотенко.

Відео дня

Однак Родько поруч з кулінаром не опинилося. Судячи з усього, він снідав в повній самоті.

У шанувальників цей пост викликав багато питань. Перша армія фоловерів вітає кумира зі створенням нового осередку суспільства, а друга переконана, що це пранк, бо раніше з'явилася інформація, що Клопотенко і Родько знімалися в ролику для збору коштів на допомогу Україні.

Євген Клопотенко одружився / instagram.com/klopotenko

Що пишуть користувачі мережі

  • "Вау, вітаю! Міцного кохання"
  • "Ось це хороші новини! Будьте щасливі"
  • "Вітаю! Діточок вам, як на небі зірочок"
  • "Щастя зі смаком перемоги"
  • "Довгих щасливих років разом"

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко оприлюднив весільні фото.

Вас також можуть зацікавити новини: