Фінал Нацвідбору відбудеться вже в суботу.

Стало відомо, хто вестиме Нацвідбір на Євробачення-2023, який відбудеться вже цієї суботи, 17 грудня, у Києві.

Зазначається, що Нацвідбір вестиме троє людей - співачка Злата Огнєвіч, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та ведучий Тимур Мірошниченко.

Варто відмитити, що всі вони мають відношення до цього конкурсу. Мірошниченко, наприклад, є "голосом" Євробачення. Він щороку озвучує конкурс українською мовою.

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А ось Огнєвіч вже представляла Україну на Євробаченні в 2013 році, але їй так і не вдалося здобути перемогу. У 2021 році на конкурсі виступала і Катерина Павленко, але її група також не посіла перше місце.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в укритті. Всього в конкурсі візьмуть участь 10 фіналістів.

Інтерв'ю фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України зараз надважлива, і чи може війна вплинути на результати.

Фіналіст Нацвідбору Євробачення-2023 DEMCHUK (Вася Демчук) в інтерв'ю УНІАН розповів, чому для нього важлива участь у конкурсі, як написав пісню під час блекауту, чи допомагала йому Настя Каменських у підготовці до Нацвідбору і як ставиться до участі росіян у голосуванні на Євробаченні.

Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2023 FIINKA в інтерв'ю УНІАН розповіла, чому для неї важлива участь у конкурсі, чи очікувала вона таку зацікавленість піснею "Довбуш" з боку іноземців, як війна вплинула на її творчість, і як вона ставиться до російської музики.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 Tember Blanche (Олександра Ганапольська та Владислав Лагода) в інтерв'ю УНІАН розповіли, як стали дуетом, чому вирішили взяти участь у конкурсі, як ставляться до журі Нацвідбору, і чи допомагає їм творити кохання.

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