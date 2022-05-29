Скандал навколо Федишин не вщухає.

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно оскандалилася ЛГБТ-висловлюваннями, відреагувала на відео блогера Олега Машуковського.

Так, TikTok-блогер оприлюднив відео, на якому танцює в рожевій піжамі в образі сина Ірини Федишин на тлі ЛГБТ-параду.

"Син Ірини через 15 років", - підписав ролик Машуковський.

Таким чином він відреагував на заяву Федишин про те, що одностатеве кохання - це гріх. Втім, відповідь співачки також не змусила на себе довго чекати.

"А далі ваша "толерантність" і цькування взагалі пробило дно. Ось так виглядає булінг в соцмережах", - написала артистка у своїх соцмережах.

Крім того, вона побажала ЛГБТ-спільноті, щоб вони відчули радість батьківства і в їхньому житті теж були маленькі долоньки.

"Господь створив Адама і Єву, а не Адама і Адама", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин оскандалилася гомофобною заявою про Євробачення.

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