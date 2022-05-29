Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно оскандалилася ЛГБТ-висловлюваннями, відреагувала на відео блогера Олега Машуковського.
Так, TikTok-блогер оприлюднив відео, на якому танцює в рожевій піжамі в образі сина Ірини Федишин на тлі ЛГБТ-параду.
"Син Ірини через 15 років", - підписав ролик Машуковський.
Таким чином він відреагував на заяву Федишин про те, що одностатеве кохання - це гріх. Втім, відповідь співачки також не змусила на себе довго чекати.
"А далі ваша "толерантність" і цькування взагалі пробило дно. Ось так виглядає булінг в соцмережах", - написала артистка у своїх соцмережах.
Крім того, вона побажала ЛГБТ-спільноті, щоб вони відчули радість батьківства і в їхньому житті теж були маленькі долоньки.
"Господь створив Адама і Єву, а не Адама і Адама", - підсумувала співачка.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин оскандалилася гомофобною заявою про Євробачення.