Він не називав конкретних імен, проте підписники вже оприлюднили свої здогадки.

Український співак KHAYAT, який брав участь у вокальному шоу "Голос країни" і дійшов до фіналу, обурено звернувся до артистів, які досі дають концерти російською мовою. Емоційне відео він оприлюднив в Instagram-блозі.

"У той час як одні артисти пишуть пісні українською, перекладають свої альбоми, намагаються якось змінити себе, суспільство, хоч і поступово, змінюється. Тому що у нас такий час, час війни, якщо хтось забув. Інші ж з абсолютною впевненістю, з посмішкою, з розльотом кучерів еб*шать свої концертні програми російською мовою, додаючи краплю у вигляді української пісні або двох, тікаючи потім носом всіх тих, хто задає об'єктивні питання з приводу їх російськомовного матеріалу", - сказав обурено співак.

Відео дня

Він натякнув, що 1-2 україномовних пісні для замилювання очей зараз недостатньо. Також KHAYAT підкреслив, що всі ці місяці страждань так і не навчили деяку публіку цінувати саме український контент.

"З таким рівнем розвитку національної свідомості, війна триватиме до тих пір, поки ви не перепрошиєте свій мозок і не почнете відчувати відповідальність за свої вчинки. Війна триватиме, поки одним буде дозволено все, а іншим нічого", - резюмував артист.

У коментарях до відео йому відповіли безліч шанувальників, більшість з яких погодилися з думкою знаменитості. А Тіна Кароль і зовсім написала, що пишається ним.

Також коментатори припустили, що KHAYAT мав на увазі Олю Полякову, коли говорив про зірок, які переклали 1-2 пісні українською, але продовжують виступати з російськомовним репертуаром.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зірки після повномасштабного вторгнення РФ переклали свої пісні українською мовою.

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