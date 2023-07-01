Українська співачка Ната Жижченко, яка здобула широку популярність як солістка групи ONUKA, стала мамою вдруге. Про поповнення в родині Жижченко повідомила у своєму блозі, показавши зворушливий кадр з ручкою дитини.
Відомо, що у Жижченко і її чоловіка народилася дочка. Дівчинку назвали Ліна. Артистка народжувала в одному з приватних пологових будинків Києва.
Також Ната Жижченко і її чоловік Євген Філатов виховують сина - хлопчика звуть Саша, він з'явився на світ три роки тому.
Слід зазначити, що пологи Жижченко стали несподіванкою для громадськості - свою вагітність Ната приховувала від шанувальників. Більш того, вона до останнього займалася творчістю і навіть анонсувала вихід альбому в липні цього року.
У коментарях до публікації Нату привітали колеги Світлана Тарабарова, Наталка Денисенко, Юлія Саніна, Джамала, Монатік, Олена Кравець, Соломія Вітвіцька та інші.
Реакція соцмереж
- "Ось це новина! Спасибі!"
- "Вітаю!"
- "Вау, Ната, мої вітання! Щастя і здоров'я вам!"
- "Кайфова новина! Здоров'я мамі і донечці!"
Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова народила доньку і розсекретила незвичайне ім'я.