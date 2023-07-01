Музикант Ната Жижченко стала мамою вдруге.

Українська співачка Ната Жижченко, яка здобула широку популярність як солістка групи ONUKA, стала мамою вдруге. Про поповнення в родині Жижченко повідомила у своєму блозі, показавши зворушливий кадр з ручкою дитини.

Відомо, що у Жижченко і її чоловіка народилася дочка. Дівчинку назвали Ліна. Артистка народжувала в одному з приватних пологових будинків Києва.

Також Ната Жижченко і її чоловік Євген Філатов виховують сина - хлопчика звуть Саша, він з'явився на світ три роки тому.

Відео дня

Слід зазначити, що пологи Жижченко стали несподіванкою для громадськості - свою вагітність Ната приховувала від шанувальників. Більш того, вона до останнього займалася творчістю і навіть анонсувала вихід альбому в липні цього року.

У коментарях до публікації Нату привітали колеги Світлана Тарабарова, Наталка Денисенко, Юлія Саніна, Джамала, Монатік, Олена Кравець, Соломія Вітвіцька та інші.

Реакція соцмереж

"Ось це новина! Спасибі!"

"Вітаю!"

"Вау, Ната, мої вітання! Щастя і здоров'я вам!"

"Кайфова новина! Здоров'я мамі і донечці!"

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова народила доньку і розсекретила незвичайне ім'я.

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