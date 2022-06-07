Під роздачу потрапили Соловйов і Скабєєва, які називали Галкіна зрадником Батьківщини.

Російський шоумен Максим Галкін дав концерт у Тель-Авіві, під час якого пожартував про кремлівських пропагандистів. Він потролив Ольгу Скабєєву і Володимира Соловйова, які називають його зрадником Батьківщини через антивоєнну позицію.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "НеМалахов".

"Я кажу "Ні війні" - вони називають мене зрадником. Вони кажуть: "Ми робимо цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів з Росією". Для чого? Це нормально? Подобається, не подобається – НАТО розширюється", - сказав зі сцени Галкін.

Також він зазначив, що Скабєєва і Соловйов незабаром можуть почати нападати не тільки на Україну, а й на інші країни. І станеться це від страху.

"Швеція ж теж збирається в Альянс. Я вже бачу ці антискандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Я вам точно кажу, що не за горами! Шведську стінку перейменують в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведський стіл – в "обжиралівку". Ну і, звичайно ж, заборонять казки Сельми Лагерлеф і Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, він стоїть і кричить: "Карлсон!" - висловився шоумен.

Нагадаємо, раніше Галкін на концерті в Ізраїлі підтримав Україну.

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