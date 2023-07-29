Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Російського рок-музиканта Гаріка Сукачова екстрено госпіталізували. Повідомляється, що він потрапив до лікарні у зв'язку з погіршенням здоров'я. Що саме з ним сталося поки невідомо.

Відзначається, що 29 липня в Карелії повинен був відбутися його концерт, проте тепер він пройде в іншому форматі і без артиста. Організатори заходу обіцяють повернути гроші за куплені квитки.

Крім того, нещодавно Гарік Сукачов переніс операцію, після якої йому потрібен був час для відновлення. Тому минулі концерти він також переніс.

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Чим відомий Гарік Сукачов

Гарік Сукачов - російський музикант і ведучий. Він був лідером таких груп як "Захід Сонця вручну", "Постскриптум", "Бригада С","Недоторканні".

Відомо, що артист підтримує війну в Україні. Він неодноразово говорив про те, що Росія винна лише в тому, що захищає свої інтереси, проте за кровопролиття в Україні відповідальності вона нести не повинна.

Також артист говорив, що в майбутньому на Україну не чекає нічого хорошого.

Нагадаємо, раніше зірку "Сватів" Васильєву екстрено госпіталізували.

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