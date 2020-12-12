Метою такого заходу було надати підтримку і висловити слова подяки ключовим працівникам і їхнім сім'ям за їхні зусилля під час пандемії коронавірусу.

Принц Вільям, Кейт і троє їхніх дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і наймолодший принц Луї приїхали до театру Палладіум, де відвідали виставу пантоміми, організовану Національною лотереєю.

Метою такого заходу було надати підтримку і висловити слова подяки ключовим працівникам і їхнім сім'ям за їхні зусилля під час пандемії коронавірусу.

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Принц і герцогиня пройшлися червоною доріжкою за руку з дітьми. На 38-річній герцогині Кетрін була сукня міді від бренду Alessandra Rich і взуті замшеві туфлі-човники. В руках герцогиня несла маленький клатч, на зап'ясті у неї був золотий браслет, а в вухах - сережки-кільця з перлинним камінням. Красиве укладання і макіяж завершували образ Кетрін.

Принц Вільям прийшов у білій сорочці, червоному джемпері, піджаку і штанях. Герцог Кембриджський перебував у гарному настрої і гордо йшов поруч з усіма членами своєї сім'ї.

Принцеса Шарлотта була в картатій сукні, чорних щільних колготах і балетках. Старший син пари Джордж — в смугастому светрі і штанях, а наймолодший Луї — в синьому кардигані і теж в штанях. 2,5-річний принц Луї мав найсерйозніший вигляд і хвилювався більше за інших дітей, адже для нього цей великий світський захід став першим.

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Автор: УНІАН