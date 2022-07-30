Нещодавно телеведуча, яка зараз займається волонтерством, втратила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Телеведучий Юрій Горбунов показав фото зі своєю колегою Лесею Нікітюк і розповів, що навіть попри те, що їй заблокували Instagram, вона зараз в порядку і продовжує займатися своєю волонтерською діяльністю.

"Волонтерські шляхи переплітаються! І хоч Instagram Лесі тимчасово заблокований, не біда! Є Instagram друзів! А це означає, що ми на зв'язку!! Нас не зламати! До речі, YouTube-канал Лесі працює! Заходьте!", - написав Юрій Горбунов.

На опублікованому знімку вони позують в якомусь кафе. Очевидно, воно знаходиться на заправці, оскільки за вікном видно колонка АЗС.

"Волонтерство об'єднує серця", "Леся, ми чекаємо повернення твоєї сторінки в Instagram", "Такі втомлені погляди", "Наші чарівники, ви - неймовірні", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, Леся Нікітюк присвятила ліричну пісню "Блакитні очі" загиблому на війні другу. Шанувальники відзначили, що Никитюк доторкнулася цією піснею до струн їхньої душі.

Вас також можуть зацікавити новини: