Телеведучий зазначив, що Потап, як і інші артисти, наближав нашу перемогу, виступаючи на благодійних концертах.

Український телеведучий Юрій Горбунов висловилася про свого кума Потапа, який сім місяців війни провів за кордоном. Весь цей час в мережі хейтили продюсера за такий вчинок, але пізніше з'ясувалося, що він зовсім не відсиджувався в Іспанії, поки в Україні йде повномасштабна війна, а виступав на благодійних концертах, де збирав гроші для української армії.

"Я б на його місці приїхав раніше, він приїхав пізніше. Але звинувачувати когось, в тому числі Олексія, я не буду, тому що війна – це штука, на яку кожен реагує по-своєму. Звинувачувати когось, говорити, що "ой, цей поганий, він не пішов на фронт, а цей поганий, тому що він за кордоном". Головне, щоб люди всіма можливими методами, кожен на своєму фронті, наближали перемогу", - сказав Горбунов на YouTube-каналі "Розмова".

Зазначимо, зараз Олексій Потапенко виступає для жителів Київської області. Він разом з Дядьком Вадею їздить по деокупованих територіях і дає безкоштовні концерти.

Позиція Потапа щодо війни в Україні

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Потап висловив безумовну підтримку рідній країні. Ще до війни він перебував в Іспанії, але вирішив відразу не повертатися в Україну.

За кордоном він виступав на благодійних концертах і збирав гроші на допомогу ЗСУ. Через сім місяців війни продюсер все ж повернувся додому. Тут він продовжує вести інформаційну війну.

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