Боярський заразився коронавірусом і потрапив до лікарні.

Народний артист Росії Михайло Боярський був госпіталізований через коронавірус. Деякий час він не виходив на зв'язок, але 18 липня він таки перервав мовчання і написав пост в Instagram.

"Спасибі, що переживаєте! Все добре! Побачимося на виставах", - написав Боярський.

Також він закликав своїх фоловерів вакцинуватися від коронавірусу, щоб врятувати життя і собі, і своїм близьким.

Зараз артист відчуває себе набагато краще і після отримання негативного результату на коронавірус його випишуть з клініки.

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Чим відомий Михайло Боярський:

У 2014 році підписав колективне звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ В.В. Путіна в Україні і в Криму.

У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

У січні 2018 року був зареєстрований довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 18 березня 2018 року на четвертий термін.

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Автор: Діана Могилєвич