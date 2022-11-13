Зрадницю більше не хочуть бачити в Україні.

Опальна співачка Ані Лорак анонсувала свій виступ на російському концерті "Жара", який відбудеться 10 грудня 2022 року. Користувачі мережі прийшли в жах від того, як зрадниця Лорак в черговий раз пробила дно.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) досі мовчить про війну в рідній Україні. Вона не хоче публічно розповідати про звірства окупантів, щоб не втратити роботу в країні-агреесора.

У мережі дуже бурхливо реагують на поведінку Лорак. Раніше її засудили за відпочинок в Іспанії, а зараз - за анонс майбутнього концерту.

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Реакція українців на виступ Лорак в Росії

"Їй громадянство взагалі не тисне?"

"Аби до нас не поверталася і щоб пристойні країни к*рву не пускали. А так нехай розважає своїх кацапів. Та й сама вона давно вже кацапка"

"Ну так, у них буде "жара". Бо буде горіти Москва і смердючим москалям буде жарко. А ця шл*ха хіба що поминальні пісні співатиме"

"Треба позбавити її громадянства! Нехай ця істота живе нарівні з росіянами, а не Іспанією літає"

"Капець. Що відбувається в її голові?"

"І хто піде на цю лукаву бездарність?"

Чому Ані Лорак хейтять в мережі

Після 24 лютого, початку повномасштабного російського вторгнення, Лорак жодного разу не висловилася про війну в рідній Україні.

Репер Потап в одному з інтерв'ю розповів, що його дружина, співачка Настя Каменських в перші дні війни дзвонила Лорак з проханням розповісти про звірства окупантів, проте та відповіла, що не буде нічого робити.

За словами Лорак, путініст Філіп Кіркоров порадив їй думати на кілька років вперед. Таким чином зрадниця Кароліна вважала за краще криваві рублі і злочинний режим Кремля, а не рідну Україну.

Нагадаємо, раніше мережа закипіла через новий пост Ані Лорак.

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