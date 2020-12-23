Національна Академія мистецтва і науки звукозапису США оприлюднила список всіх лауреатів відомої премії "Греммі 2021" "За особливі заслуги".
Про це повідомляється на сайті Греммі.
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До переліку артистів, яким вручать нагороду потрапили Лайонел Хемптон (посмертно), Мерилін Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads і Grandmaster Flash&The Furious Five. Їм присвоять нагороду Lifetime Achievement.
Нагороду Trustees Award присвоїли Еду Черні (посмертно), Бенні Голсону і Кенні "Babyface" Едмондсу. Деніел Вайс також отримав нагороду, але вже іншу - Technical Grammy Award.
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