Музиканти наголошують, що "троль" з Волині писав нові позови, поки вони були у дуже гарячих точках на фронті.

Відомий український гурт "Антитіла" потерпає від нападок "патентного троля". Музикантів хотіли позбавити пісень та мільйонів гривень. Вони вже поділилися деталями скандали та показали позови, які проти них подавали.

"Поки рвуться снаряди і обриваються українські життя, під шум війни волинські підприємці, так звані "патентні тролі", намагались вдруге, втретє і вчетверте, протягом цього року, через суд, зірвати мільйони з гурту "Антитіла". Сергій Лапковський, лучанин, який запатентував, умовно, "ноту Ля" і її фізичні акустичні властивості, в змові з волинськими патентними повіреними, юристами та музичним експертом, композитором Тиможинським В.А., намагався через апеляцію поновити судовий процес, яким хотів стягнути з гурту "Антитіла" мільйони гривень за нібито застосування цього патенту в трьох музичних композиціях гурту, але позавчора, 6 лютого 2023 був відправлений Київським апеляційним судом в слід за руським кораблем, що поставило певну крапку у даній справі", - поділилися музиканти на instagram-сторінці гурту "Антитіла".

Вони наголосили, що були найбільше здивовані у липні 2022 року. У цей момент музиканти гурту були в одній з найгарячіших точок війни на Харківщині, біля села Дементіївка. І саме тоді "троль" писав нові заяви до суду, бо хотів "збити" з музикантів ще більше грошей. Своє бажання той пов'язував з новим курсом долара. Апетити "троля" збільшилися до 52 тисяч доларів.

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"Окрім цього, через суд Лапковський намагався вилучити пісні гурту "Антитіла" зі всіх цифрових платформ і ефірів радіо, заборонити їх живе виконання, використовуючи у своїх заявах термін "контрафактні композиції". А в одному з пунктів чергової заяви троль Лапковський просив суд вилучити і знищити всі примірники пісень. Переоцінюючи на передовій деякі свої погляди на життя і ставлення до, здається, вкрай необхідних речей, "Антитіла" зі сміхом зачитували побратимам письмові твори волинських хапуг, по яким, мабуть, дуже плаче військкомат", - додали музиканти.

Проте минулого тижня "троль" намагався зупинити зустрічний позов проти себе, у ньому гурт "Антитіла" хотів скасувати патент. Він стверджував, що музиканти сміються з його діяльності та не припиняють виконувати свої пісні.

"Мабуть, таким чином хотів викликати схильність суду до своєї недолугої персони, але не вийшло, і чергові судові збори і витрати, безробітний Лапковський, який іноді підліковується у психіатричній лікарні, знову отримає у своїх "керівників". Прийде час, ми будемо знати кожного, хто стоїть за діями цих патентних шахраїв! "Антитіла" і сьогодні, не тільки в своїх інтересах, а і в інтересах всієї музичної індустрії докладають максимум зусиль для скасування дії даного патенту, аби українські музиканти могли творити вільно, не озираючись на те, чи не порушили вони запатентовані кимось природні фізичні, акустичні явища. Вони хотіли створити певний судовий прецедент для того, щоб "кошмарити" потім кожного українського виконавця, але не вийде. Не на тих натрапили", - резюмували музиканти.

Нагадаємо, раніше гурт "Антитіла" випустив потужну пісню "Фортеця Бахмут".

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