У артиста є нова кохана.

Український артист, соліст групи "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів, що розлучився зі своєю дружиною Юлією, з якою перебував в офіційному шлюбі з 2009 року.

За словами артиста, вони розлучилися ще до війни. Тоді ж він переїхав в новий будинок, де живе зі своєю новою коханою, ім'я якої він, на жаль, не назвав.

"На жаль, життя не завжди таке, яким ми його представляємо, попри соціальні стандарти і зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки", - написав Харчишин.

При цьому він додав, що після війни почне відновлювати будинок під Гостомелем, який раніше зруйнували окупанти. У тому будинку жили його діти зі своєю матір'ю. Попри розлучення, він зробить все можливе для того, щоб у його дітей було житло.

Відзначимо, Валерій і Юлія офіційно перебували в шлюбі з 2009 року. Вони виховують трьох синів.

Нагадаємо, раніше Харчишин не стримав сльози, говоривши про сина, якого не бачив два місяці.

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