Співак "потролив" музиканта, який підтримав загарбницьку війну.

Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк записав жартівливий ролик з фронту, у відповідь на візит російського співака Роми Білика на окуповані території України.

У своєму Instagram Хливнюк оприлюднив відео, на якому тримає у руках безпілотний літальний апарат та наспівує пісню гурту "Звєри". "Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела, дела..." - каже він зі сміхом.

Після цього починає лунати сама пісня російського співака, у якій є слова "До скорой встречи". У коментарях деякі українці відмічали акаунт Білика.

"Звєрі" підтримали війну: що відомо

Нагадаємо, цього місяця у мережі з'явилося відео візиту Білика на окуповані території України. Російський музикант співав пісні загарбникам, а також спостерігав за їхньою "роботою".

Це здивувало слухачів гурту, оскільки раніше вони виступали проти війни в Україні, а також нібито відмовлялися виступати в окупованому Криму. Влітку вони мали виступити на економічному форумі в Петербурзі, однак через донос концерт скасували.

Відомо, що Білик у дитинстві жив та навчався в Україні, також українці його вітали на концертах.

Після "виступу" для окупантів співак приховав чи видалив свої пости у Instagram, однак слухачі почали залишати коментарі під відео. Вони писали, що співак помер для них.

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