Російські ЗМІ та пропагандисти теж не оминули приїзд Джолі.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова. Зірка відвідала місто як посол доброї волі ЮНІСЕФ з гуманітарною місією та поспілкувалася з біженцями на львівському вокзалі. Також акторка випила кави у відомій мережі "Львівські круасани" в одному зі спальних районів міста, де її помітили відвідувачі. Соцмережі одразу вибухнули незліченною кількістю жартів.

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анджеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", - підписала свій ролик із Джолі у львівській кав'ярні журналістка Майя Підгорецька.

Ролик одразу заполонив український сегмент соцмереж і став альтернативним інфоприводом дня. Українці жартували з вибору закладу акторки, а також кликали її на побачення.

Зокрема, користувачі згадали також і надану Україні зброю від США, робили колаборації з "вічною класикою" - президентом Білорусі Лукашенком та його картою, "де готувався напад".

Не могли оминути візит Джолі до Львова й російські ЗМІ, пропагандисти та урядовці.

Так, Тіна Канделакі зазначила, що її "воротить" від Джолі, а голова Роскосмосу Рогозін присвятив акторці вірш.

Російські ЗМІ також написали про візит Джолі. "З рюкзаком та тренувальних брюках замовляє каву десь поблизу", - повідомляють у Росії. "Можливо її візит місцева влада могла б приховати, якби оскароносна зірка не захотіла б випити чашечку кави", - йдеться у новині. У соцмережах одразу почали іронізувати - невже в Росії вже заборонили слово "Україна", яке було б доречно використати у заголовку, й порівняли Джолі з бойовими гусаками, існування яких також не вдалося зберегти у таємниці.

Та чи не найбільшу кількість жартів українці присвятили хлопцеві, який сидів у кав'ярні та не звернув уваги на візит відомої акторки. Користувачі замислилися, що саме він міг роздивлятися у телефоні.

Нагадаємо, голлівудська актриса Анджеліна Джолі підтримала народ України в боротьбі за свободу та висловилася проти війни і вторгнення Росії.

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