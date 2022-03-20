Нікіта Добринін оприлюднив відео з кадрами війни в Україні.

Український телеведучий Нікіта Добринін оприлюднив у своєму Instagram щемливе відео з кадрами війни в Україні, а також зі знаменитостями, які підтримали нашу країну в такий непростий час.

Українські ведучі згуртувалися, щоб висловити підтримку всім українцям, які борються за незалежність країни як на лінії фронту, так і в інформаційному просторі.

"Вони (російські окупанти, - УНІАН) руйнують наші будинки, оточують своєю ненавистю, хочуть стерти нас з лиця Землі. Але ми вистоїмо", - підписав ролик Добринін.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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