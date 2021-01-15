Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт розповів, як вони вдома з Ксенією Мішиною називають один одного.
"Кличу її "моя бігля", це порода собаки, яку хоче Ксю", - повідомив він в інтерв'ю "КП в Україні".
Читайте також"Холостячка" Мішина заявила, що не боїться розійтися з ЕллертомОбранець "холостячки" розповів, що також йому подобається називати її "космос" і "Всесвіт".
За словами Еллерта, Ксенія, якщо офіційно доносить якусь інформацію, звертається до нього чітко - Саша.
"А так у нас присутні всілякі зменшувально-пестливі слова. Коли вона говорить, я на всі слова відгукуюся", - зазначив Еллерт.
"Холостячка": хто переміг у шоу, кого обрала Ксенія Мішина
У фіналі шоу "Холостячка" й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одному чоловікові. Таким чином, переможцем проекту став Олександр Еллерт.
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