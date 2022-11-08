Пенелопа Крус заявила, що через війну в нашій країні голодують діти Африки.

Іспанська актриса Пенелопа Крус поскаржилася, що через війну в Україні голодують діти Африки, проте вона не уточнила, що на нашу країну напала Росія і що через "другу армію світу" в Україні гинуть невинні діти.

На своїй сторінці в Instagram актриса заявила, що з сумом дивиться на голодуючих дітей Африки:

"Війна в Україні продовжує приносити страждання тисячам дітей та їхнім родинам. Крім того, це впливає на ціну продукції, і через нескінченну посуху тисячі сімей у таких країнах, як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, перебувають під загрозою. Я з великим сумом дивлюся на фото дітей, які страждають від гострого недоїдання".

Користувачі мережі вирішили нагадати Крус, що українські діти теж страждають - хтось із них залишився без батьків, багато хто зараз живе без світла і води, а хтось і зовсім загинув через російські ракети. Однак Пенелопу, судячи з усього, проблеми українців взагалі не хвилюють.

Реакція мережі на пост Пенелопи Крус

"При цьому жодного слова про те, що саме Росія, почавши війну в Україні, спровокувала світовий голод, Пенелопа Крус не сказала. Також вона ні слова не сказала про українських дітей, які загинули або постраждали від рук російських окупантів"

"Пенелопа Крус - хороша артистка, а як людина - п*гань звичайна"

"Ох Пенелопа Крус і нікчемність. Ніколи у мене не викликала навіть трохи симпатії, тому немає розчарування. Просто визнання факту, що вона - тупа ід*отка"

Нагадаємо, раніше українська співачка Камалія заявила, що планує вступити до лав ЗСУ.

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