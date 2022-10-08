Скандал між колишніми колегами не закінчується.

Продюсер Ігор Кондратюк, який раніше працював з Віталієм Козловським, прокоментував скандал з артистом. Зазначимо, що публічні "сутички" між ними тривають вже близько десяти років. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Кондратюк нагадав про борг Козловського.

"Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він, виступає на корпоративах за хліб? Повинен платити, але не платить. Але він платить копійки з офіційного місця, де він проживає, тому мені не потрібно розповідати про його корпоративи, я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що по судах повинен, може, продасть орден і віддасть борг?" - сказав Ігор Кондратюк.

Також він додав, що зараз Козловський вже не користується такою популярністю, як це було раніше.

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Зазначимо, Віталій Козловський за рішенням суду повинен повернути своєму колишньому продюсеру велику суму грошей. Йдеться про майже 300 тисяч доларів. Також Кондратюк заборонив Козловському виконувати всі пісні, які той випустив за роки співпраці.

Нагадаємо, Кондратюк розповів про пристойні гонорари на "Караоке на Майдані". Шоумен зізнався, що з 2000 року жодного разу не знімався в шоу безкоштовно.

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