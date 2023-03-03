Ілля Самойленко був у російському полоні, його вдалося звільнити у вересні 2022 року.

Військовий Ілля Самойленко, який захищав Україну ще з 2015 року та був одним з тих, хто до останнього знаходився у Маріуполі, став обличчям українського бренду Indposhiv. Військовий, якого вдалося звільнити з російського полону, втратив на війні руку та око.

"Обличчям нашої нової кампанії для Indposhiv Bespoke став Ілля Самойленко - захисник України, військовий з полку "Азов" із позивним "Гендальф". Він з дитинства цікавиться історією одягу та любить якісні костюми... За вісім років війни Ілля змінився. Він пережив полон. Втратив руку і око. Для нього ми створили вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки", - зазначили в Indposhiv.

Захисник Маріуполя знявся у відео, у якому він поділився думками щодо військових. Він розповів про те, що відчувають люди, які боронять нашу землю.

На сторінці бренду також зазначається, що їхня мета - надати людям можливість жити "нормальним життям", навіть якщо довкола трапляються "ненормальні обставини".

Ілля Самойленко - що про нього відомо

Військовому Іллю Самойленку 28 років. Він пішов на фронт у 2015 році. Самойленко вступив до лав полку "Азов", там він став заступником командира взводу.

У 2017 році військовий підірвався на міні. Внаслідок цього Самойленко отримав сильні поранення. Він втратив руку та око. Військовий пройшов через важку реабілітацію, йому встановили титаново-сталевий механічний протез, а втрачене око замінили скляним протезом. Самойленко перевчився стріляти та цілитися лівим оком. У 2021 році військовий поїхав за кордон та почав там працювати у міжнародній компанії. Проте у 2022 році, з початком повномасштабної війни РФ проти України, він вирушив на Батьківщину та повернувся в "Азов".

Самойленко перебував на "Азовсталі". Захисник Маріуполя потрапив у російський полон, у вересні 2022 року військового вдалося повернути.

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