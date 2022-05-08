Українська співачка Ірина Федишин показала, як її зворушливо привітали сини з Днем матері. Вони подарували букет з жовтими трояндами, обійняли маму і подякували за те, що вона подарувала їм життя.
На фоні відеоролика Федишин додала свою композицію "Долоньки". Зворушливими сімейними кадрами співачка поділилася в Instagram-блозі.
"Мої найсолодші привітали зі святом. Навіть не думала, що у мене в репертуарі є стільки пісень до свята. "Долоньки"," Подзвони до мами"," Марія","Батьки мої", - написала в описі до публікації Ірина.
Підписники звернули увагу на те, що на відео діти звертаються до мами на "ви".
"Іра! Вас діти на "ви" називають?! Це зараз така рідкість", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, нещодавно Федишин прокоментувала гучний скандал з Ані Лорак. Після висловлювання співачку атакували в мережі шанувальники Ані Лорак, яких Ірина потім заблокувала.
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