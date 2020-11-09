Ірина виглядає приголомшливо.

Супермодель Ірина Шейк опублікувала в Instagram нову фотографію.

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Фотограф зобразив її обличчя великим планом. Варто відзначити, що у неї ідеальні риси обличчя, які не залишили байдужими фанатів. Фото було зроблено в чорно-білих кольорах. А щоб додати йому блиску, Ірина одягла кольє з безліччю каменів.

Буквально за годину фотографія набрала понад 165 тисяч лайків і майже 1000 коментарів від захоплених шанувальників.

"Вау", "Красуня", "Супер", - написали фанати.

Хто така Ірина Шейк:

Ірина Валеріївна Шайхлісламова народилася 6 січня 1986 року в місті Еманжелінську (Челябінська область)

У 2007 вона стала обличчям бренду Intimissimi

У грудні 2016 року вперше взяла участь у показі спідньої білизни Victoria's Secret Fashion Show 2016 у Парижі

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Автор: Діана Могилєвич