Шейк показала обличчя / instagram.com/irinashayk
Супермодель Ірина Шейк опублікувала в Instagram нову фотографію.
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Фотограф зобразив її обличчя великим планом. Варто відзначити, що у неї ідеальні риси обличчя, які не залишили байдужими фанатів. Фото було зроблено в чорно-білих кольорах. А щоб додати йому блиску, Ірина одягла кольє з безліччю каменів.
Буквально за годину фотографія набрала понад 165 тисяч лайків і майже 1000 коментарів від захоплених шанувальників.
"Вау", "Красуня", "Супер", - написали фанати.
Модель показала фото / instagram.com/irinashayk
Хто така Ірина Шейк:
- Ірина Валеріївна Шайхлісламова народилася 6 січня 1986 року в місті Еманжелінську (Челябінська область)
- У 2007 вона стала обличчям бренду Intimissimi
- У грудні 2016 року вперше взяла участь у показі спідньої білизни Victoria's Secret Fashion Show 2016 у Парижі
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