У неї вже багато шанувальників.

У соціальній мережі Instagram набирає популярність аккаунт Емілі Пеллегріні - дівчини, яку створив штучний інтелект.

Вона володіє струнким тілом, довгим шовковистим волоссям каштанового відтінку, у неї карі очі і білосніжні зуби. У Емілі ідеальні риси обличчя і фігура, що і привертає увагу людей.

Варто відзначити, що за короткий проміжок часу на дівчину підписалися 150 тисяч осіб. А її творцеві вдалося заробити на цьому 10 тисяч доларів (майже 300 тисяч гривень).

Відео дня

"Я запитав в чаті GPT, про яку дівчину мріє середньостатистичний чоловік, і там було написано, що з каштановим волоссям і довгими ногами, так що я зробив її саме такою, як там було написано", - зізнався творець Емілі в коментарі Daily Mail.

Також він розповів, що на дівчину "запали" впливові чоловіки. За його словами, вони переконані, що вона реально існує, тому пишуть їй у соцмережах.

"Це дуже різні люди, які з нею зв'язуються. Через прямі повідомлення в Instagram з нею зв'язуються дійсно відомі люди, такі як футболісти, мільярдери, бійці ММА і тенісисти", - розповів чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: