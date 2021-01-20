Ізабель Гулар оприлюднила новий знімок.

Відома супермодель Ізабель Гулар опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в різнобарвному купальнику - рожевому топі і салатових трусиках. Цікаво, що Ізабель повернулася до камери спиною. Фотограф, ймовірно, був настільки зачарований її соковитими формами, що вирішив відобразити на фото саме їх.

Це й не дивно, адже Ізабель володіє красивою фігурою. Такої думки дотримуються і понад чотири мільйона її підписників в соцмережі.

Хто така Ізабель Гулар:

Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія

Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret

У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю

Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire

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Автор: Діана Могилєвич