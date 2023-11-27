Росіяни визвірилися на неї.

Російська гумористка родом з Києва Клара Новікова вперше за довгий час дала сольний концерт в Москві і потрапила в скандал. Вона не тільки жартувала про Україну, але ще й часом переходила на українську мову.

Крім того, під час її виступу на екрані демонструвалися фотографії вулиць Києва і навіть з'явився синьо-жовтий прапор. Після цього росіяни сказилися. Вони переконані, що Новікова таким чином підтримала Україну.

Однак, як виявилося, артистка зовсім не думає про повномасштабну війну на батьківщині. На своє виправдання за прапор України вона сказала, що "нічого не знала, нічого не бачила".

Відео дня

"Ніякого прапора України я не показувала. У мене такого немає на концерті! Хрін його знає, може, мені якийсь слайд і повісили? Я ж спиною стою до екрану! Це що, мій зал? У мене на концерті ніколи не буває "екранів". Я на репетиції переглянула всі слайди, які мені запропонували. Прапора я там не бачила. І взагалі у мене вперше в цьому залі був концерт", – спробувала виправдатися гумористка.

При цьому вона додала, що відрікатися від Києва не буде, тому що з ним пов'язане її дитинство. Однак артистка також висловилася на адресу Росії. Вона заявила, що вже 50 років живе в країні-агресора і подякувала цій країні за можливість реалізуватися.

Варто відзначити, що Клара Новікова внесена в базу "Миротворець". Вона відвідувала незаконно анексований Крим.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле назвала умову виступу в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: