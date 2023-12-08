При цьому дівчата рідко зустрічаються.

Відома актриса Ірма Вітовська, яка зіграла головну роль в серіалі "Леся+Рома", розповіла про родинні зв'язки зі співачкою Тіною Кароль. Виявилося, що брат Кароль одружився на сестрі Вітовської.

Однак, як зізналася актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк, у них немає часу, щоб грунтовно поріднитися. Вони лише зрідка зустрічаються на сімейних заходах.

"Я не думаю, що у нас є час на те, щоб поріднитися. У неї ще більше, шоу-бізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - поділилася Вітовська.

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Відомо, що брат Кароль - Станіслав Ліберман - одружився на дівчині на ім'я Наталя, яка є сестрою Ірми Вітовської. Сама Кароль про це розповіла ще в 2018 році.

Тоді співачка говорила, що вони всією сім'єю прийшли просити руки і седця Наталії.

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталю, сестру Ірми за Стасика, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку", – розповідала Кароль.

Нагадаємо, раніше відомий український співак натякнув на весілля.

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