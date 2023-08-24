Пономар зазначила, що росіянки брешуть про своє місце народження, щоб потрапити на покази.

Відома українська модель Христина Пономар, яка співпрацювала з такими брендами як Givenchy, Valentino, Saint Laurent та іншими, розповіла про зустрічі з росіянками.

В інтерв'ю Діані Глостер вона сказала, що якось зустрілася зі знайомою російською моделлю на одному з кастингів. Коли у тієї запитали, де вона народилася, вона, за словами Христини, почала відверто брехати.

Росіянка сказала, що народилася в Болгарії, потім переїхала на Балі, а зараз живе в Лондоні. Більш того, дівчина назвала себе "громадянкою цього світу".

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"Я так подивилася на неї і подумала... ну, зрозуміло", - сказала Пономар.

Вона додала, що одного разу у неї виник конфлікт з іншою російською моделлю. У момент, коли вона сиділа на примірці, до неї підійшла росіянка і почала скаржитися на життя в країні-агресора.

"Я сиділа на Saint Laurent на примірці і гортала новини. І біля мене дівчинка сидить і дивиться в мій телефон. І вона така: "А ти з України? А я з Пітера. Звичайно, погано, що у вас там відбувається, а у мене, уявляєш, всі картки заблокували, навіть не уявляю, що мені робити!". Я сиджу, на неї дивлюся... Я навіть не знала, що їй сказати. Просто промовчала і пересіла в іншу сторону. Я дистанціююся від цього", - сказала Христина.

Модель зазначила, що росіянки бояться лізти до українок, тому що всі вони агресивно налаштовані.

"Якщо хтось спробує полізти - ну, просто не потрібно, потрібно боятися українських моделей", - підсумувала дівчина.

Нагадаємо, раніше співачка Санта Дімопулос поскандалила з росіянином за кордоном.

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