Знаменитість схудла через стрес.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, як після смерті мами Ніни Матвієнко різко схудла. За словами дівчини, вона не могла їсти через горе, тому і скинула вагу.

За цей час артистка схудла на 10 кілограмів. В інтерв'ю виданню Viva вона розповіла, що більше не планує худнути. Матвієнко переживає, що на обличчі буде видно вікові зміни.

"Я не хочу більше худнути. І я хвилююся, що буде на обличчі видно роки. Треба зайнятися спортом", - сказала співачка.

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Вона додала, що планує записати в спортивну залу, проте поки у неї немає сил цього зробити.

"У спортзалу я ще не пішла, не можу, поки що у мене немає ні фізичних, ні моральних сил. Але треба", - зізналася артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Олена Тополя розповіла про своє схуднення. Знаменитість зізналася, що проблеми з вагою у неї почалися теж через стрес. Зараз вона важить всього 44 кілограми.

"Я була трохи повніше. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44 кіло. У мене це зараз через стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично", - зізналася Тополя.

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