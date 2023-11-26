Такі проблеми з вагою у неї через стрес.

Українська співачка Alyosha, яка нещодавно змінила свій псевдонім на справжнє ім'я - Олена Тополя, розповіла, що за останній час сильно схудла.

В інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.uа "Наодинці" артистка зізналася, що проблеми з вагою у неї почалися через стрес. Зараз вона важить всього 44 кілограми, що дуже мало для її зросту.

"Я була трохи повнішою. Я схудла на 10 кілограмів. Зараз я важу 44 кіло. У мене це зараз через стрес. Це такі емоції, які випалюють фізично", - зізналася знаменитість.

Відео дня

Крім того, співачка зізналася, що анорексії у неї немає. Вона намагається більше їсти, проте це не завжди у неї виходить через щільний графік. Втім Alyosha вірить, що незабаром набере вагу.

"Сподіваюся, що це такий період просто і він пройде. Він пройде і я трохи наберу. Я все собі дозволяю, я себе не обмежую, у мене просто іноді немає часу. Коли я втомлююся, приїжджаю, мені не лізе. Я просто лягаю спати", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповіла про проблеми у стосунках з Тополею.

Вас також можуть зацікавити новини: